Серия Xiaomi 12 побила предыдущий рекорд продаж компании

Мы уже писали о том, что смартфоны серии Xiaomi 12 принесли производителю около 300 миллионов долларов за 5 минут продаж. Сегодня стало известно, что новинки побили рекорд серии Xiaomi Mi 11, которая заработала 236 миллионов долларов за то же время.

Напомним, что самой доступной моделью линейки стал Xiaomi 12X, который оценен от 500 долларов. Новинка характеризуется 6,28-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и адаптивной кадровой частотой от 1 Гц до 120 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик IMX766 размером 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), оперативной памятью LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, системой охлаждения с испарительной камерой на 2600 мм2, стереодинамиками Harman Kardon c поддержкой Dolby Atmos, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также поддержкой сотовых сетей 5G.
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