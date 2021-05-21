Серия iPhone 12 заняла 30% рынка смартфонов

Мировая выручка от смартфонов в первом квартале этого года превысила отметку в 100 миллиардов долларов — это стало новым рекордом для квартала. И согласно отчету Counterpoint Research, серия iPhone 12 не только доминировала по доле выручки в первом квартале 2021 года, но и была самой продаваемой серией смартфонов в течение квартала. Более того, гигант из Купертино даже доминировал над южнокорейским производителем смартфонов Samsung. Наибольшую долю выручки принес iPhone 12 Pro Max, за ним следуют iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Согласно отчету, некоторые рынки предпочитают более дорогие модели в линейке iPhone 12. Например, в США iPhone 12 Pro Max был самой продаваемой моделью. Аналогичным образом, Galaxy S21 Ultra 5G также был продан больше, чем младшие варианты серии в США и Европе.

Флагманские модели также выиграли от активного продвижения операторами различных акций в этих регионах, что помогло повысить продажи. Примечательно, что кроме iPhone 11 и iPhone SE 2020 все модели в списке были смартфонами с поддержкой 5G. То есть 5G теперь является стандартом в премиальном сегменте. Только первые три модели iPhone 12 принесли около 32 процентов от общего дохода рынка смартфонов — почти треть от общего дохода. Между тем, только на 10 самых прибыльных моделей приходилось 46 процентов доходов мирового рынка смартфонов. Удивительно, что смартфон стал дороже, но при этом его востребованность только выросла по сравнению с другими гаджетами на рынке.