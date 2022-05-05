Сервис Google Play получает крупное обновление

Google Play получает большое обновление. Главной особенностью обновлений Google Play, выпущенных в мае 2022 года, является улучшение функции «Обмен с окружением», которая работает как AirDrop на устройствах Apple, а также совместима с Chromebook и ПК с Windows. Новая функция позволяет отправлять файлы, ссылки и текст с одного из ваших устройств на другое без необходимости подтверждения на втором устройстве. Дизайн приложения Google Help также изменился. С прошлого года Google перерабатывает свои различные приложения, чтобы использовать преимущества дизайна Material You, впервые представленного на Pixel 6. Ежемесячное обновление также включает различные улучшения безопасности.