Сгибаемый смартфон IQOO

Размеры экрана пока не уточняются, но известно, что поддерживаются функция Super HDR и быстрая зарядка через USB Type-C (44 Вт), имеется модуль NFC, емкость АКБ составляет 4000 мА/ч. Сообщается также о технологии 4D shock, которая используется для улучшения тактильной отдачи при работе с экраном, и о датчике пальцевых отпечатков 6-го поколения с расширенной площадью сканирования.В Сети появился промо-постер, согласно которому, модель базируется на новейшем чипсете Snapdragon 855 и оснащена 12 Гб ОЗУ и 256 Гб ПЗУ. Здесь речь вполне может идти о топовом устройстве, но представлено будет несколько версий аппарата с различными объемами памяти.О стоимости смартфона пока неизвестно.