Sharkoon Drakonia II выглядит крайне интересно

За прошедший год мы увидели массу интересных устройств от компании Sharkoon — были и коврики, и клавиатуры, и даже кресла игровые. Теперь же производитель представь рынку новый продукт под названием Sharkoon Drakonia II. Это мышка с рисунком чешуи дракона на корпусе. Не скажу, что выглядит как-то нереально круто, да и кому-то такой рисунок будет не по душе, но зато дизайн отличается от большинства устройств на рынке. Сейчас бренды стараются выпускать либо черные мышки, либо серые, других вариантов практически нет. Да, есть цветные вставки и подсветка, но вот такого рисунка действительно больше ни у одной мышки на рынке нет, что очень круто. И если компания будет двигаться дальше в этом же духе, то совсем скоро ситуация в сегменты игровых мышей может измениться.