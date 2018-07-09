Sharkoon Skiller SGH3 порадовала дизайном

Официально представлена новая игровая гарнитура Sharkoon Skiller SGH3, которая выглядит довольно интересно. Здесь корпус выполнен из черного матового пластика с небольшим количеством глянцевых вставок. Выглядит довольно стильно, плюс нет ничего лишнего. Игровая гарнитура представлена с дополнительной внешней звуковой картой, которая позволяет вам переключать звук, уменьшать громкость и так далее. Гарнитура получила здоровенные излучатели на 53 миллиметра, хороший микрофон и прочную дугу оголовья. Выглядит это действительно круто, да и вам будет приятно играть в больших и мягких амбушюрах из экологической кожи. Стоимость пока что не называется, но есть ощущение, что это будет более-менее доступный вариант. Жаль, что производитель на рынок России так и не вышел. Но мы не перестаем на это надеяться.