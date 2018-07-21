Sharkoon Skiller SGK4 выглядит интересно

Компания Sharkoon Skiller некоторое время назад засветилась у нас на сайте и с того момента как-то не пропадает. Дело в том, что производитель делает действительно хорошие устройства, которые можно купить за адекватные деньги. Это круто, ведь вы можете без труда получить ту же клавиатуру или мышку с подсветкой и необходимыми функциями за адекватные средства. Новинка Sharkoon Skiller SGK4 порадует вас стильным корпусом и удобной подставкой под ладони, позволяющей вам играть в игры или работать с текстом без дискомфорта в кисти. Это важный момент, ведь когда играешь по десять часов в сутки, а такое бывает очень часто, кисть руки сильно напрягается от постоянной неудобной позы. Здесь все будет намного лучше, особенно если вы любите играть в шутеры или MOBA-игры. Можно настроить подсветку и не промахиваться мимо клавиш.