Sharkoon представил компактный корпус TK5M RGB ATX

Sharkoon Technologies, международный поставщик высококачественных высокопроизводительных компонентов и периферийных устройств для ПК, представил корпус TK5M RGB. Этот компактный корпус ATX с современной сетчатой ​​передней панелью, четырьмя предварительно установленными 120-миллиметровыми вентиляторами и портом для быстрого USB-C Type-C Gen 2 был разработан для пользователей, которые ценят удобство использования, доступность и максимальную производительность.

Sharkoon уделяет особое внимание продуманному воздушному потоку. В основе этого лежит сочетание воздухопроницаемой сетчатой ​​передней панели и четырех предустановленных адресуемых 120-миллиметровых вентиляторов RGB. Три из этих вентиляторов обеспечивают оптимизированный забор воздуха за передней панелью, а еще один вентилятор отвечает за удаление нагретого воздуха через заднюю часть корпуса. Если пользователь желает расширить воздушный поток, под верхнюю панель можно установить еще два 120-миллиметровых вентилятора или два более крупных 140-миллиметровых вентилятора, чтобы обеспечить дополнительный выброс телого воздуха.

Еще одной особенностью корпуса является несложная и быстрая передача данных. В дополнение к двум портам USB 3.0 верхняя панель TK5M RGB также оснащена портом USB 3.2 Gen. 2 для быстрого доступа к данным. Со скоростью до 10 гигабит в секунду, современный стандарт передачи предлагает скорость передачи данных, которая вдвое выше, чем у Gen 1, наряду с несложным подключением мобильных устройств.

Благодаря выступающей передней рамке корпуса со скругленными углами, TK5M RGB выглядит отчетливо современным и в то же время достаточно классическим, чтобы внешний вид не отвлекал от демонстрации установленного оборудования. Входящий в комплект контроллер RGB синхронизирует подсветку четырех встроенных вентиляторов, что обеспечивает атмосферное представление за боковой панелью из закаленного стекла. Проходы для кабелей внутри корпуса, а также туннель для блока питания и съемные пылевые фильтры обеспечивают аккуратный внешний вид.

Несмотря на свои компактные размеры, TK5M RGB также может вместить более крупное оборудование. Производитель указывает максимальную длину видеокарты до 31 сантиметра или со снятым передним вентилятором 33,5 сантиметра. Также можно установить блок питания длиной до 17,5 сантиметров и процессорный кулер высотой до 15,7 сантиметров.

В TK5M RGB также предусмотрено достаточно места для хранения данных: два 3,5-дюймовых жестких диска могут быть установлены в корзине HDD/SSD в нижней части корпуса и на ней. В качестве альтернативы можно установить до двух 2,5-дюймовых твердотельных накопителей в корзине и на ней. Еще два SSD можно разместить рядом с лотком материнской платы и пятый на туннеле блока питания.