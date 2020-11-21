Sharkoon представила бюджетный корпус Slider

Sharkoon представила бюджетный корпус Slider. Корпус получил простой дизайн и представлен в бюджетном ценовом сегменте.

Боковая панель корпуса выполнена из закаленного стекла, на передней панели реализована RGB-подсветка. Встроенный контроллер RGB позволяет подключать и управлять компонентами с подсветкой. В корпусе установлен только один 120 мм вентилятор.

Sharkoon Slider поддерживает материнские платы размером до ATX форм-фактора, также можно установить кулер высотой до 157 мм, а видеокарту длиной о 335 мм. Специальной кожух скрывает блок питания, кабели, а также кронштейны для накопителей.

Корпус Sharkoon Slider продается по рекомендованной цене 39,90 евро.

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