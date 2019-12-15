Sharkoon представила два новых корпуса

Корпуса от Sharkoon оснащены передними и боковыми панелями изготовленных закаленного стекла, а также светодиодной полосой RGB, проходящей вдоль нижней части корпуса. Подсветка RGB в обоих случаях можно настроить для синхронизации с другими совместимыми компонентами RGB. За передней панелью находится 120 мм вентилятор. Еще один установлен на задней панели.

В корпусе есть возможность установить систему жидкостного охлаждения, за счет дополнительных мест для установки сверху и спереди. Блок питания полностью закрыт кожухом. Пылевые фильтры расположены за вентиляторами. Максимальная высота процессорного кулера составляет 157 мм, а видеокарты до 350 мм. Рекомендованная цена всего 59 евро.