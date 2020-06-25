Sharkoon представила корпус REV220 с нетрадиционным расположением материнской платы

Sharkoon представила корпус с нетрадиционным расположением материнской платы. Корпус предлагает установку платы с другом стороны, не как в обычных корпусах. Корпус поддерживает материнские платы форм-фактора Mini-ITX, Micro-ATX и ATX.

Боковая панель изготовлена из закаленного стекла и крепится с помощью винтовых фитингов на задней панели. Провода скрывает кожух блока питания. Передняя панель имеет встроенную RGB подсветку. Sharkoon REV220 оснащен двумя вентиляторами с ARGB, в комплекте есть контроллер. Максимальная высота процессорного кулера составляет до 165 мм, а длина видеокарты до 323 мм. В корпусе есть семь слотов PCIe расширения. Отсек для дисков находится под кожухом блока питания с поддержкой до двух 3,5 и 2,5 дюймовых дисков.

Панель ввода предлагает два разъема USB 3.0 и два USB 2.0, а также 3,5 мм аудиоразъем. Корпус Sharkoon REV220 оценен в 107 евро.
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