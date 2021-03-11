Sharkoon представила корпус Slider в белом исполнении

Sharkoon объявила о выпуске белой версии корпуса Slider. Ранее корпус был представлен в черном цвете.

Sharkoon Slider White имеет минималистичный дизайн и оснащается RGB-подсветкой на передней панели. Боковая панель корпуса выполнена из закаленного стекла.

Корпус поддерживает материнские платы Mini-ITX, Micro-ATX, ATX форм-фактора. Новинка комплектуется одним 120 мм вентилятором на задней панели. Максимальная длина видеокарты составляет 33,5 см, а высота кулера до 15,7 см.

В корпусе можно разместить до двух 3,5-дюймовых жестких дисков и SSD-накопителей. На верхней панели есть два порта USB 3.0, один USB 2.0 и аудиоразъем.

Корпус Sharkoon Slider White уже доступен по рекомендованной цене 44,99 евро.
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