Sharkoon представила корпус TG6 RGB

Sharkoon TG6 RGB изготовлен из стали и пластика, а боковая панель из закаленного стекла. Он поставляется с крепежными болтами, стяжками для прокладки кабелей и сменной рамкой слота PCI, а также брошюры инструкций. Корпус поддерживает материнские платы размером ATX, Micro-ATX, Mini-ITX.

В корпусе Sharkoon TG6 RGB есть место для 7 вентиляторов. Производитель установил четыре вентилятора, три спереди и один сзади, все они имеют подсветку RGB. Максимальная высота процессорного кулера 165 мм, а длина видеокарты 40 см. Весит он около 8,1 кг. На передней панели расположены порты USB и аудиоразъем.

Корпус защищен пылевыми фильтрами, передний и нижний фильтр очень легко снимаются. Фильтр который находится сверху крепится с помощью магнита. Стоимость данного корпуса начинается от 80 евро.