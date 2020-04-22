Sharkoon представила новый корпус TG5 Pro RGB с улучшенной подсветкой

Sharkoon Technologies - международный поставщик компонентов и периферийных устройств для ПК представила новый корпус TG5 Pro RGB. Как и оригинальная версия, корпус Midi Tower ATX отличается элегантным внешним видом и большим количеством пространства для высокопроизводительных аппаратных компонентов. В отличие от оригинального TG5 RGB, вентиляторы были заменены на новые адресуемые модели, обеспечивающие более широкое освещение.

Максимальный воздушный поток:

Помимо освещения, имеется четыре предварительно установленных 120-мм вентилятора, которые обеспечивают высокую пропускную способность воздуха для эффективного охлаждения установленного оборудования. Три вентилятора предварительно установлены за передней панелью, и один вентилятор на задней панели. При необходимости под верхней панелью можно установить еще три 120-мм или два 140-мм вентилятора. Для любителей систем водяного охлаждения передняя панель TG5 Pro RGB предлагает пространство до 5,2 см для радиатора.

Просторный дизайн:

TG5 Pro RGB предлагает просторный корпус для высокопроизводительных компонентов. Имеется достаточно места для видеокарт длиной до 40 см и процессорных кулеров высотой до 16,7 см. Также можно разместить источники питания с максимальной длиной до 20,5 см. Кроме того, для хранения данных было выделено достаточно места для установки до трех 3,5-дюймовых дисков или четырех 2,5-дюймовых дисков.

Цена и доступность:

Sharkoon TG5 Pro RGB доступен по рекомендованной производителем розничной цене 84,90 евро (7 063 RUB).