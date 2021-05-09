Sharkoon выпустила игровую мышь Light² 180

Производитель игровой периферии компания Sharkoon добавила в свой ассортимент новую игровую мышь Light² 180.

Игровая мышь Light² 180 имеет стильный дизайн, предлагает модель два цветовых решения: черный и белый. Конструкция с отверстиями позволила снизить вес до 63 граммов. Плетеный кабель прочный, его длина 1,80 м.

В Sharkoon Light² 180 используется оптический сенсор PixArt PMW3360 с разрешением 12000 точек на дюйм. Кроме того, мышь предлагает семь уровней настройки значения DPI. Частота спроса до 1000 Гц.

Игровая мышь порадует встроенной подсветкой RGB. Переключатели Omron со сроком службы 20 миллионов нажатий обеспечивают долговечность мыши.

Стоимость мыши Sharkoon Light² 180 составляет 39,90 евро.