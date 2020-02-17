Sharp Aquos R5G флагман с дисплеем на 120 Гц

Производитель техники Sharp представил новый флагманский смартфон Sharp Aquos R5G.

Новинка Sharp Aquos R5G получила дисплей на 6.5 дюймов с разрешением 3168х1440р с частотой обновления экрана 120 Гц.

Также на дисплее есть поддержка Dolby Vision, HDR10 и наличие цветового охвата Abode RGB.

За производительность смартфона отвечает новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 в паре 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. Смартфон Sharp Aquos R5G поддерживает сети пятого поколения 5G. За автономность смартфона отвечает аккумулятор ёмкостью на 3780 мАч.

На задней стороне Sharp Aquos R5G установили квадро-камеру с главным сенсором на 48 Мп.

Основной модуль дополняет ширик на 12 Мп, телевик на 12 Мп, а также сенсор 3D ToF.

Новинка также поддерживает запись видео формате 8К, Wi-Fi 6, NFC и защиту от воды IP68.