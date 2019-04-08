Sharp готовит складной смартфон

На текущий момент все крупные компании делают свои изогнутые смартфоны с функцией складного устройства. Сначала корейская компания Samsung показала свой вариант, потом Huawei, теперь вот Sharp говорит о том, что тоже может сделать нечто подобное. Главная фишка данного смартфона в том, что он складывается по вертикали и дает вам очень длинное устройство, которое хорошо подходит для некоторых игр. Проблема лишь в том, что такого рода смартфоны не могут физически существовать, так как дисплей в месте сгиба просто сломается через какое-то время. Так что картинки и обещания это хорошо, но на деле все будет совершенно иначе выглядеть, не так красиво и интересно. Будем лишь надеяться на то, что кто-то придумает свой вариант крутого смартфона.