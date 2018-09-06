Sharp готовит скучный флагман

Компания Sharp длительное время удивляла своих фанатов классным дизайном и какими-то совершенно невероятными возможностями. Теперь на выставке IFA 2018 производитель показал смартфон под кодовым именем Johnny, который получил классный дисплей с диагональю 6,2 дюйма и матрицу OLED, но все остальные параметры продукта совершенно обычные и скучные. Здесь нет ни крутой камеры, ни уникального процессора, даже дизайн скорее напоминает яблочный флагман. Вероятно, компания хочет заработать денег и привлечь аудиторию более привычными формами и возможностями, так что будущий флагман производителя не будет чем-то сильно выделяться. Посмотрим, что будет после официального релиза, ведь продукт с презентации еще в разработке и к моменту выпуска может сильно измениться по массе параметров.