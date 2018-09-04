Sharp показала 8К-телевизор

Буквально года четыре назад, когда первые 4К-телевизоры начали завоевывать рынок, все говорили об отсутствии контента для таких панелей. Зачем покупать такой телевизор, пусть и с крутой картинкой, если фильмов для него нет? Прошли годы и ситуация сильно изменилась — теперь контента навалом, а 4К-матрицы постепенно захватывают рынок. Теперь компании стали показывать 8К-телевизоры. Например, компания Sharp анонсировала свой вариант телевизора с диагональю 80 дюймов и разрешением 8К. Этого предостаточно, чтобы навсегда забыть про кинотеатр и получать невероятное качество изображения у себя дома. Правда, стоимость такого решения будет настолько высокой, что вы быстр передумаете даже мечтать. Тоже самое было и с 4К-форматом на момент релиза — цены были космические и только сейчас они пришли в норму.