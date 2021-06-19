Sharp представила 4K телевизоры серии DL и DN

Компания Sharp представила новые 4K телевизоры серии DL и DN с безрамочным дизайном. Телевизоры оснащены технологией HDR и звуком от Harman Kardon. Кроме того, в моделях используется технология Sharp Active Motion 600, которая уменьшает искажения. 12-битное цветовое кодирование HDR обеспечивает лучшую картинку. Телевизоры поставляются со стандартными приложениями: Netflix, Prime Video, Spotify, Deezer и Tidal. Встроенный Google Chromecast позволяет транслировать контент на экран с мобильного устройства.

Представленные модели: 50DL3KA (50 дюймов), 50DN3KA (с Dolby Atmos и Dolby Vision), 65-дюймовые 65DL3KA и 65DN3KA. Телевизоры Sharp DL и DN поступят в продажу уже этим летом.
Комментарии и отзывы Sharp DL и DN
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