Sharp создает игровой гибкий смартфон

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Sharp планирует выпустить в продажу свой новый игровой смартфон. Правда, как оказалось, он еще только на этапе разработки и ждать прямо скорого релиза не стоит совершенно, так как устройство только создают. К примеру, был показан гибкий дисплей у смартфона Sharp, который вроде как в ближайшем будущем отправится в продажу и будет использоваться другими производителями. Вот только проблема в том, что такой гибкий дисплей буквально сломается пополам, когда вы решите его сложить раз сто. Гибкий дисплей это хорошо и интересно, но нужно понимать, что стоит такая штука дорого, ломается быстро и требует постоянного ухода. Не думаю, что Sharp выстрелит.