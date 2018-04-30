Sharp выпускает 70-дюймовый телевизор с панелью 8K: LV-70X500E

Sharp первым выпустила 8K Ultra HDTV в Европе: LV-70X500E оснащен ЖК-дисплеем, который имеет разрешение экрана 7680x4320 пикселей. Панель также имеет 216 локальных зон диммирования.Экран имеет среднюю яркость до 400 кд / м2 и может достигать 1000 кд / м2, что является сертификацией HDR10. Они выпустили новый формат телевизоров, но к сожалению, есть некоторые недостатки, первый будет актуальным 8K HD-контентом, просто нет доступных исходных материалов. Второй недостаток - воспроизведение контента в формате 8K, для этого вам, вероятно, понадобится потрясающий медиаплеер или HTPC. И в-третьих, связь. Чтобы иметь возможность получить до 7680x4320 пикселей, этот телевизор должен объединить четыре соединения HDMI 2.0 для обеспечения достаточной пропускной способности на частоте 8K / 60Hz. Фотографии с разрешением 8K (33 мегапикселя) могут быть загружены с помощью USB-накопителя, видео ограничено 4K.