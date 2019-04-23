Шикарная домашняя акустическая система Bowers & Wilkins Formation Suite

Официально запущена роскошная высококачественная аудиосистема для всего дома - Formation Suite от Bowers & Wilkins. Она состоит из пяти очень дорогих продуктов, которые используют беспроводную технологию для соединения друг с другом находясь в разных комнатах вашего дома, подобно тому, как работает система Sonos.

Все они будут работать в гармонии с разницей между менее чем в одну микросекунду, что позволяет передавать 24-битный звук высокого разрешения и частоту дискретизации 96 кГц. Это выше, чем в Sonos. Bowers & Wilkins обещает оптимизированный пользовательский интерфейс, который делает все эти устройства очень простыми в настройке. Кроме того, все они совместимы с Wi-Fi, Bluetooth и Apple AirPlay 2.

Самым дорогим продуктом из этой группы является Formation Duo, пара динамиков, каждый из которых использует драйвер конуса Continuum. Они стоят $ 3999 за пару. Они объединены с Formation Bar - звуковой панели, которая упаковывает «девять оптимизированных приводов» и выделенный центральный канал за $1199. Formation Bass - это сабвуфер, который в сочетании с другими динамиками в линейке обещает добавить больше глубины вашей музыке без искажений. Тогда у нас есть Formation Wedge, который был разработан с эллиптической формой 120 градусов, чтобы вы могли прикрепить его в углах комнаты.Formation Bass и Wedge доступны по цене $ 999 и $ 899. Пятый и последний продукт - Formation Audio за $ 699. Он превращает любую пассивную систему в потоковую систему высокой четкости» и поддерживает Apple AirPlay 2.

Bowers & Wilkins не новичок в мире высококачественного звука, и просит хорошую цену, которую часто требует такое качество. Поэтому неудивительно, что вся линейка Formation Suite стоит почти $ 8 000.