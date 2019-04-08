Шпионский смартфон Zanco Smart-Pen Tiny в форме ручки

Миниатюрный смартфон в форме ручки под названием Zanco Smart Pen представляет собой комбинацию телефонов, Bluetooth гарнитуры, стилуса и диктофонов.

Он поставляется со всеми необходимыми функциями в повседневной жизни, такими как звонки, отправка сообщений, фото, поддержка SD-карты и многое другое. В нем есть две камеры, крошечный 1-дюймовый экран, слоты для SIM-карты, microSD и аккумулятор на 400 мАч, который прослужит до 6 дней.

Его можно использовать как компактный резервный телефон, для путешествий или занятий на свежем воздухе. Эта интеллектуальная ручка может записывать до 500 контактов, до 100 текстовых сообщений и до 20 номеров. Zanco S-Pen также действует как стилус, который подключается практически ко всем устройствам.