Shuttle готовит к выпуску свой первый компактный компьютер

Компания Shuttle подготовила к выпуску неттоп DL10J. В основе гаджета лежит процессор Intel Celeron J4005, выполненный по 14-нанометровой технологии. Объём оперативной памяти достигает 8 Гбайт. Имеется интегрированный графический контроллер Intel UHD Graphics 600. В качестве ОС выступит Windows 10 или Linux. Предусмотрены четыре порта USB 2.0 и два порта USB 3.0, разъёмы HDMI 2.0, DisplayPort и D-Sub для подключения мониторов, два последовательных порта. Габариты неттопа Shuttle DL10J составляют: 190 * 165 * 43 мм. О старте продаж и стоимости устройства Shuttle DL10J пока не сообщается.