SilentiumPC Armis AR6Q EVO TG ARGB выглядит шикарно

Официально представлен компьютерный корпус SilentiumPC Armis AR6Q EVO TG ARGB, который не только выглядит достаточно привлекательно, но и может похвастаться довольно большим набором различных преимуществ. Начнем с того, что у этого корпуса крайне стильно смотрится лицевая панель, которая сразу привлекает к себе внимание и дает возможность в темное время суток не только играть с удовольствием, но и наслаждаться красивой подсветкой. Также внутри SilentiumPC Armis AR6Q EVO TG ARGB можно поставить буквально любую видеокарту, самую современную систему охлаждения и другие дополнительные бонусы, которые радуют пользователя при сборке своего компьютера. Отличный доступный новый корпус, который явно стоит своих денег.