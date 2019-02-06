SilentiumPC Armis AR7X TG RGB выглядит очень интересно

Официально представлен новый корпус под названием SilentiumPC Armis AR7X TG RGB, который создавали специально для геймеров с большими видеокартами или обширными системами жидкостного охлаждения. Данный корпус действительно довольно большой, у него нет никаких слотов под накопители внутри и вы можете поставить сюда абсолютно любое железо. Конечно, это существенно упрощает процесс сборки вашего компьютера мечты, но нужно еще понимать, что это еще и очень стильное решение. У компьютера прозрачная фронтальная панель из стекла, есть стекло на боковой панели, есть декоративный кожух, который прикрывает блок питания и прочие особенности системы вроде кабелей и накопителей от взора пользователей. Отличный продукт для геймера.