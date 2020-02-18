SilentiumPC анонсировала серию корпусов Armis AR6

Armis AR6X EVO TG ARGBArmis AR6X EVO TG ARGB

SilentiumPC, объявляет о выпуске новых компьютерных корпусов серии Armis AR6 предназначена для геймеров, с максимальной универсальностью и стильным дизайном. Для этой цели SilentiumPC разработал три различных варианта корпуса, которые идентичны по своей внутренней конструкции, но отличаются по внешнему виду и освещению RGB. Все модели предназначены для превосходной внутренней вентиляции и имеют новую внутреннюю конструкцию Natissis с двухкамерной компоновкой.Оснащен передней и боковой панелью из закаленного стекла. Имеет четыре вентилятора Stella HP ARGB CF и один 120-мм вентилятор Sigma HP. Расположены таким образом, что три HP ARGB CF устанавливаются спереди и один сзади, а 120-миллиметровый вентилятор поддерживает поток воздуха, отводя теплый воздух вверх, тем самым обеспечивает эффективное охлаждение компонентов. Вентиляторы работают с максимальной скоростью вращения 1200 об / мин, и могут управляться контроллером Advanced Aurora Sync Evo PGB ARGB. Также все воздухозаборники оснащены пылевыми фильтрами.

Armis AR6X TG RGB

Armis AR6X TG RGB также оснащен передней и боковой панелью из закаленного стекла. Четыре 120-мм осевых вентилятора Corona HP RGB с кольцевым освещением RGB придают корпусу более сдержанный вид. Один 120-миллиметровый вентилятор Sigma HP предварительно установлен в верхнем сегменте корпуса, чтобы обеспечить поток воздуха, при максимальной скорости 1200 оборотов в минуту. Благодаря входящему в комплект контроллеру Advanced Aurora Sync Evo PWM ARGB скорость вентилятора может быть легко отрегулирована с помощью ШИМ-сигнала с материнской платы.

Armis AR6Q EVO TG ARGB

Armis AR6Q - самая доступная модель из трех корпусов. Черный корпус подсвечивается длинной полосой, которая оснащена адресуемыми RGB-светодиодами, что обеспечивает уникальный внешний вид в сочетании с 120-мм вентилятором Stella HP ARGB CF. Все преимущества и особенности серии Armis AR6 включены в Armis AR6Q EVO TG ARGB, предлагая отличный баланс для геймера. Имеет предустановленному вентилятору Stella HP ARGB сзади и одному 120-мм вентилятору Sigma HP в верхней части корпуса.

Помимо кнопки питания и сброса, он оснащен двумя портами USB 3.2 Gen 1 и 3,5-мм разъемом для микрофона и наушников.