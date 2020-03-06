SilentiumPC представил красивый корпус Astrum AT6V TG

2020-03-06, Автор - Ramil; Продукт - SilentiumPC Astrum AT6V TG; [70]
Европейский производитель SilentiumPC представил корпус Astrum AT6V TG. Модель предлагает яркий внешний дизайн. Отличительной особенностью является двухкамерную структуру Natissis.

Версия корпуса также предлагает версию с RGB подсветкой. Корпус SilentiumPC Astrum AT6V TG предлагает установку материнских плат форм-фактора E-ATX, ATX, mATX и Mini-ITX. Максимальная высота процессорного кулера составляет до 162 мм, а длина видеокарты до 360 мм. Радиаторы жидкостного охлаждения от 120 до 360 мм. Боковая панель изготовлена из закаленного стекла.

Корпус поставляется с тремя 120 мм установленными вентиляторами без подсветки. Рекомендованная цена 69.00 евро.

Комментарии и отзывы SilentiumPC Astrum AT6V TG
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