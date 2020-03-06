SilentiumPC представил красивый корпус Astrum AT6V TG

Европейский производитель SilentiumPC представил корпус Astrum AT6V TG. Модель предлагает яркий внешний дизайн. Отличительной особенностью является двухкамерную структуру Natissis.

Версия корпуса также предлагает версию с RGB подсветкой. Корпус SilentiumPC Astrum AT6V TG предлагает установку материнских плат форм-фактора E-ATX, ATX, mATX и Mini-ITX. Максимальная высота процессорного кулера составляет до 162 мм, а длина видеокарты до 360 мм. Радиаторы жидкостного охлаждения от 120 до 360 мм. Боковая панель изготовлена из закаленного стекла.

Корпус поставляется с тремя 120 мм установленными вентиляторами без подсветки. Рекомендованная цена 69.00 евро.