SilentiumPC представил новый корпус серии Signum SG1V Evo TG ARGB

SilentiumPC представил новый бюджетный корпус Signum SG1V Evo TG ARGB. Корпус предлагает многочисленные вентиляционные отверстия. Передняя панель оборудована тремя встроенными 120 мм вентиляторами Stella HP ARGB CF. Еще один установлен на задней панели корпуса.

Корпус оснащен пятью пылевыми фильтрами.

Производитель оборудовал модель контроллером Nano-Reset ARGB для управления вентиляторами. Корпус предлагает возможность установить до двух 2,5 дюймовых накопителей и два 3,5 дюймовых накопителей с помощью кронштейнов. Боковая панель изготовлена из закаленного стекла. Максимальная высота кулера для установки до 161 мм, длина видеокарты до 325 мм.

Доступность и стоимость Signum SG1V Evo TG ARGB еще не известна.