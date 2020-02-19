SilentiumPC представила очередную новинку

Отличительной особенностью корпуса Armis AR6X EVO TG ARGB являются две панели с закаленным стеклом, спереди и сбоку. Корпус оснащен пятью встроенными 120 мм вентиляторами.

Модель представлена в формате MIDI Tower. Корпус оснащен адресуемой светодиодной системой RGB. Кнопка управления ею находится на передней панели. Корпус позволяет установить процессорный кулер высотой до 162 мм, а видеокарту до 360 мм. Armis AR6X EVO TG ARGB поддерживает материнские платы форм-фактора ATX и E-ATX.

В комплекте прилагаются четыре пылевых фильтра. Корпус позволяет установить всего восемь вентиляторов. Кабельные стяжки позволяют сделать качественный кабель менеджмент.