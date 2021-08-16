SilentiumPC выпустила легкую игровую мышь GEM Plus

SilentiumPC дополняет линейку игровых мышей новой моделью GEM Plus. Вес новинки составляет 67 граммов.

Модель оснащена датчиком PixArt PMW3370 с разрешением DPI до 19000. В GEM Plus используются прочные переключатели Kailh GM 8.0 со сроком службы 80 миллионов нажатий. Программируемые кнопки можно настроить с помощью фирменного программного обеспечения.

Игровая мышь выполнена из прочных и качественных материалов обеспечивающих надежность и прочность. Кроме того, модель имеет встроенную подсветку, которая полностью настраивается. Симметричная форма мыши подходит как для правшей, так и левшей. Подключается мышка к устройству с помощью кабеля длиной 1.8 метра в оплетке.

SilentiumPC GEM Plus продается по цене 44,99 евро.