Сильный и производительный ноутбук VAIO SE14

Компания Nextsgo хочет, чтобы их ноутбуки внушали легкость и уверенность, а VAIO SE14 - безупречное выражение этой философии дизайна. Доступный в темно-серой или красной меди, его приглушенные оттенки отлично подходят для любой ситуации. Производитель уделяет пристальное внимание петле. Крышка на SE14 выдвигается немного дальше сзади, создавая слегка наклонную клавиатуру при открытии ноутбука.

Дисплей VAIO SE14 имеет размеры 14 дюймов и антибликовый экран FHD IPS. Ноутбук оснащен четырьмя встроенными динамиками, а его микрофон поставляется с поддержкой Microsoft Cortana. Кроме того, SE14 имеет веб-камеру HD720p или FHD 1080p, в которой оба поддерживают Windows Hello. SE14 может питаться от Intel Core i5-8265U 8- го поколения и может быть обновлен до Intel Core i7-8565U. Он использует Intel UHD Graphics 620, и пользователи могут выбирать между 8 или 16 ГБ оперативной памяти. Он также имеет два варианта хранения: 256 ГБ или 512 ГБ SSD.

Производитель обещает до 13 часов работы и быструю зарядку, которая может заряжать ноутбук до 70% всего за час. При весе около 1,35 кг он имеет два USB 3.1, два USB 3.0, один порт HDMI и разъем для наушников. Кроме того, ноутбук оснащен клавиатурой с подсветкой и сканером отпечатков пальцев для повышения безопасности. При ценнике в $ 1499 SE14 будет поставляться с дискретным графическим процессором AMD Radeon 550X и потянет некоторые серьезные игры.