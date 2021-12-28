SilverStone представил корпус CS351 Micro-ATX

SilverStone сегодня представила уникальный корпус CS351 Micro-ATX с возможностью быстрой заменой накопителей. Этот корпус значительно больше, чем типичные варианты с 5 отсеками, которое вы можете найти, это потому, что в нем есть место для полноценной установки Micro-ATX, включая место для высокопроизводительной видеокарты с тремя слотами размером до 36,8 см.

Самая яркая особенность - это пять 3,5-дюймовых запираемых кейсов с возможностью горячей замены, каждый с объединительными платами SATA 6 Гбит / с. Корпус вентилируется изнутри с помощью 80-мм вентилятора и использует 4-контактный вход Molex для питания. Каждый из 5 отсеков имеет индивидуальное подключение SATA 6 Гбит / с к материнской плате.

Внутренние отсеки включают в себя одно 2,5-дюймовое крепление или возможность установки до семи 2,5-дюймовых накопителей. Активная вентиляция включает три 40-миллиметровых задних кулера, два 80-миллиметровых верхних выхлопа и внутренний 80-миллиметровый конвейер для отсека для дисков с 5 отсеками. Корпус размером 265 мм (Ш) x 209 мм (В) x 411 мм (Г) весит около 5 кг. Цену компания не раскрывает.

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