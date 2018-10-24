SilverStone представила новую версию своего компактного корпуса Raven-Z

Представлена новая версия компактного корпуса SilverStone Raven-Z с модельным номером RVZ03-ARGB и RGB-подcветкой. Сообщается о применении материнских плат типоразмера Mini-DTX или Mini-ITX. Внутри есть место для трех 2,5-дюймовых устройств хранения данных, а также новинка способна принять видеокарту высотой в два слота расширения и длиной до 330 мм. Габариты устройства составляют: 382 * 105 * 350 мм. Предусмотрены два порта USB 3.0, гнезда для наушников и микрофона. Предлагается корпус в черном и белом цветовом исполнении. О стоимости новинки пока не сообщается.