SilverStone представила новую версию своего компактного корпуса Raven-Z

2018-10-24, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - SilverStone Raven-Z ; [70]
Представлена новая версия компактного корпуса SilverStone Raven-Z с модельным номером RVZ03-ARGB и RGB-подcветкой. Сообщается о применении материнских плат типоразмера Mini-DTX или Mini-ITX. Внутри есть место для трех 2,5-дюймовых устройств хранения данных, а также новинка способна принять видеокарту высотой в два слота расширения и длиной до 330 мм. Габариты устройства составляют: 382 * 105 * 350 мм. Предусмотрены два порта USB 3.0, гнезда для наушников и микрофона. Предлагается корпус в черном и белом цветовом исполнении. О стоимости новинки пока не сообщается.


Комментарии:
Zenfone Lite L1 и Zenfone Max M1 поступи...
Zenfone Lite L1 и Zenfone Max M1 поступиВ прошлую среду Asus представила два новых бюджетных смартфона для индийского рынка - Zenfone Lite L1 и Z...
Thermaltake выпустила эффектный корпус...
Thermaltake выпустила эффектный корпусПредставлен корпус Thermaltake Core P3 Tempered Glass Curved Edition для игрового ПК, который относится к...
ASUS начала продажи нового настольного ...
ASUS начала продажи нового настольного Начались продажи моноблока класса «всё в одном» Zen AiO 27. Аппарат ASUS Zen AiO 27 оснащен 27-дюймовым э...
Анонс смарт-часов Honor Watch ожидается ...
Анонс смарт-часов Honor Watch ожидается Бренд Honor вскоре представит новые смарт-часы. Показан силуэт готовящегося «умного» хронометра, который ...
LucidSound начал продажи гарнитуры игров...
LucidSound начал продажи гарнитуры игровНачались продажи гарнитуры игрового класса LucidSound LS31 Wireless Gaming Headset, которая относится к н...
Amazon анонсировала новую модель устройс...
Amazon анонсировала новую модель устройсСостоялся анонс новой электронной книги Amazon Kindle Paperwhite. Новинка не боится воды. Говорится о соо...
UMIDIGI представила недорогую бюджетную ...
UMIDIGI представила недорогую бюджетную Компания UMIDIGI выпустила недорогой смартфон A3. Гаджет получил 5,5-дюймовый экран с соотношением сторон...
Лучшая сборка на AMD Ryzen 7 второго пок...
Лучшая сборка на AMD Ryzen 7 второго покСобрать компьютер сегодня может буквально каждый второй пользователь — для этого есть масса сайтом с конс...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор AeroCool KCAS PLUS 650M 650W. Недорогой блок питания с модульным питанием и 80Plus BronseОбзор AeroCool KCAS PLUS 650M 650W. Недорогой блок питания с модульным питанием и 80Plus Bronse
Обзор CARCAM Q8. Видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор CARCAM Q8. Видеорегистратор с магнитным креплением
Обзор Hisense H55U7A. 55-дюймовый 4К-телевизор с HDRОбзор Hisense H55U7A. 55-дюймовый 4К-телевизор с HDR
Обзор Playme TIO. Видеорегистратор с магнитным креплением, GPS и Wi-FiОбзор Playme TIO. Видеорегистратор с магнитным креплением, GPS и Wi-Fi
Обзор Huawei P20 Pro. Главный камерафон спустя полгодаОбзор Huawei P20 Pro. Главный камерафон спустя полгода
Обзор плюсов и минусов смартфона Nokia 7.1 Обзор плюсов и минусов смартфона Nokia 7.1
Обзор Digma FreeDrive Action FULL HD. Видеорегистратор в форм-факторе экшн-камерыОбзор Digma FreeDrive Action FULL HD. Видеорегистратор в форм-факторе экшн-камеры
Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A7 (2018) Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A7 (2018)
Предварительный обзор Cooler Master C700...
Предварительный обзор Cooler Master C700На современном рынке компьютерных корпусов есть целая россыпь действительно интересных продуктов, которые...
Обзор Robbie Swifthand and the Orb of My...
Обзор Robbie Swifthand and the Orb of MyНовинка под названием Robbie Swifthand and the Orb of Mysteries заинтересовала сразу несколькими моментам...
Предварительный обзор BQ BQ-6200L Aurora...
Предварительный обзор BQ BQ-6200L AuroraБольшинство пользователей почему-то уверены, что крутые флагманы сейчас выпускают только Apple с Huawei. ...
Обзор Soulcalibur VI. Лучший файтинг сов...
Обзор Soulcalibur VI. Лучший файтинг совЯ никогда не являлся большим поклонником файтингов. То есть, конечно же, играл в Мортал Комбат с друзьями...
Предварительный обзор Lenovo S5 Pro. Сти...
Предварительный обзор Lenovo S5 Pro. СтиДалеко не всем пользователям нужен флагманский смартфон. Нужно понимать, что продукт среднего класса от т...
Обзор Call of Duty: Black Ops 4. И без с...
Обзор Call of Duty: Black Ops 4. И без сВ жанре шутеров сейчас очень много достойных проектов — крупные студии запускают свои вариации королевски...
Предварительный обзор Vertu Aster P. Меч...
Предварительный обзор Vertu Aster P. МечНекоторое время назад в сети появилась информация о том, что компания Vertu планирует вернуться на рынок ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Boo...
Предварительный обзор Samsung Galaxy BooНа рынке мобильных устройств в последнее время происходит что-то весьма странное. То компании активно пок...
Игромир и Comic Con 2018 собрали 170 000...
Игромир и Comic Con 2018 собрали 170 000На днях завершилось главное событие для всех геймеров, любителей фантастики и гик-молодежи нашей страны –...
Предварительный обзор Huawei Mate 20X. Г...
Предварительный обзор Huawei Mate 20X. ГВ последнее время производители перестали стеснять себя в плане диагонали дисплея смартфонов — буквально ...
Обзор Mini Thief. Воруем пиксели...
Обзор Mini Thief. Воруем пикселиКогда крупные проекты надоедают, а это бывает очень часто, хочется поиграть во что-то более простое. Да и...
NVIDIA представила новую коллекцию… одеж...
NVIDIA представила новую коллекцию… одежМало кто задумывается, но оказывается геймеры – тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Например, не...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor