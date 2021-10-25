SilverStone представляет корпус Mini-ITX SUGO 16

SilverStone представила SUGO 16, компактный корпус Mini-ITX в форме куба, предназначенный для игровых ПК. Доступный в черном и белом вариантах, корпус имеет размеры 200 мм (Ш) x 232 мм (В) x 280 мм (Г), вес в сухом состоянии 2,66 кг.

Он обеспечивает место для материнской платы Mini-ITX или Mini-DTX с двумя слотами расширения. Вырез на передней панели позволяет легко вставить видеокарту. Максимальный зазор в корпусе составляет 27,5 см (максимальная высота 14,7 см). Корпус дает вам возможность использовать блок питания ATX или SFX. При использовании блока питания ATX максимальная высота процессорного кулера составляет 8,5 см, но если используется блок питания SFX, вы получаете место для кулера высотой до 17,2 см, что вполне достаточно для кулеров башенного кулера.

Использование блока питания SFX также создает пространство для установки радиатора с одним вентилятором вдоль переднего вентиляционного отверстия корпуса. Отсек блока питания открывается вперед, скрытый за передней панелью. Удлинитель переменного тока ведет к розетке сзади. На задней панели имеется 120-миллиметровое вентиляционное отверстие, в которое можно установить либо 120-миллиметровый задний вытяжной вентилятор, либо 3,5-дюймовый жесткий диск, либо 2,5-дюймовый твердотельный накопитель.

Внутри есть только один 2,5-дюймовый отсек. За лотком для материнской платы есть стратегически расположенный вырез, позволяющий получить доступ к слоту M.2-2280, который обычно расположен на обратной стороне печатной платы для современных материнских плат Mini-ITX. Ожидается, что SilverStone SUGO 16 поступит в продажу на этой неделе в Азии по цене, примерно эквивалентной 90 долларам. В декабре он достигнет Европы и Северной Америки.