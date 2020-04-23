SilverStone выпускает кабельные удлинители PSP серии PP07E

Сегодня SilverStone представила линейку кабельных удлинителей PP07E. Модельный ряд в основном состоит из двух цветовых схем - все черное и черное белое. В удлинителях используются кабели с индивидуальной оплеткой из ультратонкой меди толщиной 0,08 мм, которая чрезвычайно пластична и может быть изогнута в сложные формы. Резина образует основную изоляцию с нейлоновой плетеной внешней оболочкой, и также все удлинители серии имеют длину 30 см.

PP07E-MBBW и PP07E-MBB представляет собой 24-контактное разъем ATX с черно-белыми (чередующимися) и полностью черный кабелями.

PP07E-EPS8BW и PP07E-EPS8B - это4+4-контактный удлинитель EPS с черно-белыми кабелями.

PP07E-PCIBW и PP07E-PCIB представляет собой 6 + 2-контактный разъем питания PCIe белого и черного цвета.