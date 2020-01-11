Silverstone представила бюджетный корпус

Precision PS14-E это Mid-Tower, изготовлен из черной стали и пластика. Боковая панель изготовлена из закаленного стекла и окрашена в темный цвет. Противоположная стенка изготовлена из стали. Корпус поддерживает материнские платы Mini-ITX, Micro-ATX, ATX. Максимальная длина видеокарты до 357 мм, высота процессорного кулера до 177 мм.

Верхняя панель закрыта пылевым фильтром на магнитах. На передней панели расположены разъем для наушников и микрофона, два порта USB 3.0. Корпус оснащен одним вентилятором на задней панели, всего можно установить пять вентиляторов. PS14-E предлагает установить два 2,5 дюймовых и два 3,5 дюймовых накопителя.

Silverstone PS14-E - идеальный вариант для тех кто хочет обновить корпус компьютера, не тратя при этом много средств. Стоимость модели всего 60 долларов.