Silverstone представила корпус FARA B1

Silverstone FARA B1 представляет собой корпус Mid Tower с размерами 446 x 207 x 401 мм (В x Ш x Г) и весом около 5,75 кг. Стальная конструкция с пластиковыми деталями. Боковое окно изготовлена из закаленного стекла. FARA B1 имеет возможность установить материнские платы формата ATX, Micro ATX и Mini ITX. В корпус есть место для установки шести вентиляторов.

Максимальная высота процессорного кулера до 165 мм, а видеокарта длиной 322 мм. Возможна установка одного 3,5 дюймового носителя и четыре 2,5 дюймового носителя.

В верхней части корпуса расположена панель ввода и вывода. Два разъема USB 3.1 и один USB 2.0. Кнопка питания и перезагрузки, а также комбинированный аудиоразъем. Информации о стоимости модели нет.