Системная плата Asus H370 Mining Master предназначена для майнеров

Компания Asus пополнила ассортимент системных плат моделью H370 Mining Master, которая предназначена для майнеров. Новинка выполнена в форм-факторе ATX и поддерживает процессоры Intel LGA 1151. Новинка имеет одну особенность – у нее всего один слот PCIe. Остальные графические карты придется подключать через порты USB 3.1 (их тут двадцать штук), хотя интерфейс используется PCIe. Таким образом, не обойдетись без специальных контроллеров – райзеров. Отметим порты RJ45, HDMI, DVI, PS/2 и аудиоразъёмы, три 24-контактных разъёма для питания, два слота для оперативной памяти, а также индикатор кодов POST.