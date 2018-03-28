Скидки на CHUWI в честь Дня рождения Ali

2018-03-28, Автор - Влад Волошин; [84]
На протяжении довольно длительного периода времени я говорю вам, что лучше всего брать не бренд, а производительность. Например, вы можете взять ноутбук от CHUWI и получить мощное устройство для работы и отдыха, а можете получить яблочный ноутбук за громадные деньги, но там будет даже меньше возможностей. Сегодня ситуация ещё больше изменилась в сторону китайского бренда — в честь Дня рождения AliExpress можно получить устройства с приличной скидкой. Собственно, если вы давно хотели себе планшет, ноутбук или гаджет для удобства в работе, то обязательно посмотрите на данные новинки.

Первым продуктом, который я могу с уверенность посоветовать всем пользователям, будет планшет Hi10 Plus. Это устройство на все случаи жизни — внутри установлена операционная система Windows 10 в комплекте с Android, так что вы спокойно можете работать или играть, наслаждаясь возможностями продукта. Плюс, имеется приличный дисплей с диагональю 10,8 дюймов, шикарное решение для исследования интернета и просмотра фильмов. Учитывая, что к данному планшету ещё и клавиатура есть, можно брать продукт для любых задач — редактирования текста, работа с видео, просмотр видео из интернета, игр.

Вторым гаджетом, который вам обязательно понравится, является CHUWI Hi12. Это гаджет на тот случай, если вы хотите получить отличное устройство для работы и отдыха, но хотите получить чуть больший дисплей. Благодаря отличной комбинации из характеристик и низкой стоимости, пользователь может за адекватные деньги получить крутое устройство на каждый день, будь то работа, развлечение или общение в сети.

Далее, мой любимчик, LapBook Air. Это планшетный компьютер, который выглядит точно как MacBook Air от яблочного бренда, только стоит заметно меньше денег. Благодаря своей компактной форме, легкости и удобстве, ноутбук спокойно заменит вам любой компьютер. Вы даже видео можете монтировать, работать с контентом для образовательной сферы и так далее. Среди недорогих ноутбуков это лучшее решение, что я вообще видел, так что обязательно присмотритесь.

Последнее устройство, от которого вам сложно будет отказаться, это SurBook. Гаджет с шикарным дисплеем, стильным дизайном и производительной начинкой. За свои деньги это лучший вариант для работы в мобильном режиме — вы можете из любой точки мира делать контент любой сложности, работать с текстом, общаться и так далее.

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