Складной HONOR Magic V Flip 2 получит АКБ на 5500 мАч

Компания HONOR раскрыла подробности о компактном складном смартфоне Magic V Flip 2, который будет официально представлен 21 августа. Сообщается, что аппарат получит батарею ёмкостью 5500 мАч, поддержку 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также расцветок Dawn Purple, Moonlight White, Titanium Gray и Dreamweaver Blue. Ранее сообщалось о 6,8-дюймовом внутреннем LTPO-экране с разрешением Full HD+, 4-дюймовом внешнем дисплее, основной камере с главным модулем на базе сенсора оптического формата 1/1,5 дюйма и 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 или 8s Gen 4.

Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
