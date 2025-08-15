Складной HONOR Magic V Flip 2 получит АКБ на 5500 мАч

Компания HONOR раскрыла подробности о компактном складном смартфоне Magic V Flip 2, который будет официально представлен 21 августа. Сообщается, что аппарат получит батарею ёмкостью 5500 мАч, поддержку 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также расцветок Dawn Purple, Moonlight White, Titanium Gray и Dreamweaver Blue. Ранее сообщалось о 6,8-дюймовом внутреннем LTPO-экране с разрешением Full HD+, 4-дюймовом внешнем дисплее, основной камере с главным модулем на базе сенсора оптического формата 1/1,5 дюйма и 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 или 8s Gen 4.