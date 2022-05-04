Складной Pixel от Google будет иметь 5,8-дюймовый внешний экран

Складной телефон Pixel от Google будет иметь меньший внешний дисплей и внутренний дисплей того же размера, что и Galaxy Z Fold4, по словам инсайдера. Pixel Notepad, как утверждают слухи, будет иметь 5,8-дюймовый внешний дисплей, шире и короче ожидаемого 6,19-дюймового экрана Galaxy Z Fold4. Поскольку, по слухам, две складные модели имеют складные дисплеи одинакового размера, это означает, что Pixel Notepad будет иметь более широкое соотношение сторон, чем Fold.

Ожидается, что смартфон будет стоить 1400 долларов и будет иметь тип корпуса Find N — широкий и короткий, а не узкий и высокий, как текущий Galaxy Z Fold3. Скорее всего, он будет использовать чипсет Tensor, но прибегнет к более старому оборудованию камеры Pixel, а именно к 12,2-мегапиксельному датчику IMX363 от серий Pixel 2 до 3, 4 и 5, 12-мегапиксельному сверхширокому датчику IMX386 и двум 8-мегапиксельным IMX355 для селфи.