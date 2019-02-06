Складной Samsung выглядит великолепно

В одном из своих рекламных роликов к предстоящему событию Unpacked 2019 Samsung показал как может выглядеть Galaxy F или Galaxy Fold.

Складной прототип, который Samsung продемонстрировал в ноябре прошлого года, был толстым, неуклюжим и скучным. Это была только пустышка, и Samsung пообещал, что реальное устройство будет тоньше.

Новые рендеры показывают гораздо более совершенное складное устройство. Рамки невероятно тонкие, как для складного экрана, так и внешнего. Форм-фактор также шире, что делает его более похожим на планшет. Это также означает, что телефон в сложенном состоянии также шире. Samsung разработала свой пользовательский интерфейс One, который будет использоваться для упрощения операций одной рукой.