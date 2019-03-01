Складной экран Apple может адаптироваться к температуре

Складные смартфоны кажутся идеальной идеей - они предоставляют потребителям доступ к большим дисплеям, которые можно сложить и убрать в карман. Но на самом деле, их дизайн имеет довольно много проблем. Одной из самых трудных проблем является предотвращение повреждения дисплеев после их многократного складывания и раскладывания, особенно в холодное время. Apple, однако, имеет решение этой проблемы, несмотря на то, что еще не выпустила складное устройство.

Компания опубликовала патент и считает, что ключом к предотвращению любых повреждений дисплея является нагрев. Благодаря различным датчикам устройство сможет отслеживать температуру панели дисплея. Если станет слишком холодно, отдельные компоненты будут нагревать определенную часть дисплея. Это должно позволить гибкой панели легко приспосабливаться к ее новому положению, таким образом уменьшая любое потенциальное повреждение.

Однако добавление нагревательного компонента может добавить ненужные объемы и Apple также предложила реализацию альтернативного решения. Производитель автоматически увеличит яркость дисплея в зоне поражения, чтобы нагреть панель. При достаточном нагревании яркость автоматически снижается. Складное устройство Apple появится не раньше 2020 года.