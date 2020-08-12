Складной iPad выйдет в 2023 году

Если вы следите за рынком электроники, то понимаете, что смартфоны и планшеты скоро станут складными. Конечно, речь не идет о полной замене целого ряда устройств, но в ближайшем будущем пользователи будут брать складные гаджеты из-за их удобства и легкости в использовании. И теперь у нас появилась информация о том, что компания Apple планирует выпустить в продажу новый складной iPad уже в 2023 году. Да, мы понимаем, что это не очень то и скоро, но нужно понимать, что реализация складного планшета, который будут продавать массово, требует не только разработки, но и подготовки заводов и фабрик для сборки данного устройства. Так что придется подождать, пока яблочная компания покажет нечто подобное официально и отправит в магазины.