Складной iPhone находится в разработке

Если вы следите за рынком смартфонов, то заметили, что крупные производители стали всё активнее работать над тем, чтобы выпустить в продажу свои складные смартфоны с гибким дисплеем. Это достаточно интересное решение, учитывая, что пользователи вполне готовы отдавать за эти гаджеты свои деньги и не боятся того, что подобные экраны легко повредить. Теперь вот производитель Apple решил тоже выйти на рынок складных смартфонов, хотя пока что устройство компании ещё только разрабатывается. И вопрос в том, когда продукт поступит в продажу, да и по какой цене, ведь мы прекрасно понимаем, что такого рода устройства могут стоить очень дорого, особенно если речь идет о каких-то достаточно дорогих продуктах флагманского уровня.