Складной ноутбук Horseshoe Bend

Компания Intel на выставке CES 2020 который проходил в Лас-Вегасе, представила складной ноутбук с именем Horseshoe Bend.

Horseshoe Bend в сложенном состоянии это обычный ноутбук с 12.5 дюймовый дисплей. А вот вторую часть ноутбука можно использовать в качестве виртуальной клавиатуры.

В разложенном виде ноутбук становиться 17.3 дюймовый экран.

Horseshoe Bend работает с новым процессором Tiger Lake с интегрированным GPU Xe. Это процессор на базе 10 нм. Появится ли складной ноутбук на рынке пока что не известно, так как показали только сырой прототип.