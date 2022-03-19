Складной смартфон Google Pixel Notepad порадует ценой

Сетевые источники поделились сведениями о цене на первый складной смартфон Google, который получит название Pixel Notepad. Утверждается, что аппарат представят в конце этого года по ориентировочной цене в 1400 долларов. Для сравнения, актуальный Samsung Galaxy Z Fold3 продается за 1800 долларов. Впрочем, главным конкурентом грядущей новинки Google станет уже Samsung Galaxy Z Fold4, официальный релиз ожидается во второй половине этого года.

По предварительным данным, смартфон получит камеру в стиле Galaxy S22 Ultra, поддержку стилуса, 7,56-дюймовый внутренний OLED-экран с кадровой частотой 120 Гц и без складок как в Oppo Find N, 6,19-дюймовый внешний дисплей и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Что до характеристик Pixel Notepad, то они пока не раскрываются.
Комментарии и отзывы Google Pixel Notepad
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