Складной смартфон HONOR Magic V Flip2 оценен в 765 долларов

Компания HONOR объявила о выпуске компактного складного смартфона Magic V Flip2, который основан на производительном процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Новинка также получила 6,82-дюймовый гибкий экран OLED с разрешением 2868:1232 точки, кадровой частотой от 1 до 120 Гц, пиковой яркостью до 5000 нит и ШИМ-регулировкой яркости 4320 Гц, внешний 4-дюймовый дисплей LTPO OLED с разрешением 1200:1092 точки, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 3600 нит и ШИМ-регулировкой 3840 Гц, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 1 ТБ флеш-памяти, сдвоенную основную камеру с модулями на 200 Мп (OIS) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камеру на 50 Мп (автофокус), шарнир из титанового сплава аэрокосмического класса, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP58/IP59, батарею ёмкостью 5500 мА, поддержку 80-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 7,5-Вт обратной беспроводной зарядок соответственно. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 765 долларов за базовую конфигурацию с 12/256 ГБ памяти.

Будущие iPhone получат двойную систему автофокуса…
Судя по информации инсайдеров, компания Apple может готовить крупное обновление камеры для будущих моделе…
Смартфон Vivo Y29t 5G оценили в 260 долларов…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y29t 5G, которая основана на 6-нанометровом процес…
Google существенно прокачает безопасность Pixel 10…
В серию Pixel 10, которую Google, по слухам, представит 20 августа, войдут несколько моделей, включая ста…
Представлен смартфон Moto G100 Pro…
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G100 Pro, которая основана на 4-нанометро…
Honor Magic V5 показали на живых фото …
Китайские блогеры и СМИ опубликовали множество фотографий складного смартфона Honor Magic V5, официальный…
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4…
Тестируемая новинка realme 14 5G стал первым смартфоном на базе процессора Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, в…
Apple готовит улучшение Siri на следующий год…
Обновлённая Siri, которую показали на WWDC 2024, до сих пор не имеет официальной даты релиза — ранее в эт…
Смартфон Motorola Moto G96 5G оценили в 210 …
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G96 5G, которая основана на 4-нанометрово…
Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700
Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor