Складной смартфон HONOR Magic V Flip2 оценен в 765 долларов

Компания HONOR объявила о выпуске компактного складного смартфона Magic V Flip2, который основан на производительном процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Новинка также получила 6,82-дюймовый гибкий экран OLED с разрешением 2868:1232 точки, кадровой частотой от 1 до 120 Гц, пиковой яркостью до 5000 нит и ШИМ-регулировкой яркости 4320 Гц, внешний 4-дюймовый дисплей LTPO OLED с разрешением 1200:1092 точки, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 3600 нит и ШИМ-регулировкой 3840 Гц, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 1 ТБ флеш-памяти, сдвоенную основную камеру с модулями на 200 Мп (OIS) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камеру на 50 Мп (автофокус), шарнир из титанового сплава аэрокосмического класса, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP58/IP59, батарею ёмкостью 5500 мА, поддержку 80-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 7,5-Вт обратной беспроводной зарядок соответственно. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 765 долларов за базовую конфигурацию с 12/256 ГБ памяти.